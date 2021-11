Umdenken bei Impf-Skeptikern wird immer mehr

„Wir haben mit dem Ansturm gerechnet, seit zwei Wochen gehen die Impfzahlen rapid nach oben. Wir haben sehr viele Dritt- aber auch Erstimpfungen“, sagt Martin Hofer, stellvertretender Einsatzleiter für die Impfstraßen in Linz. 300 Dosen standen an diesem Standort für drei Stunden bereit, auch für Nachschub wäre gesorgt gewesen. Heute, Sonntag, wird im Volkshaus Neue Heimat ein Sondertermin eingeschoben. „Dort können wir bis zu tausend Impfungen schaffen“, so Hofer. Am gesamten Impf-Wochenende sollen es oberösterreichweit 18.000 Dosen sein.