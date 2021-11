Kinderpornos entdeckt: Pädophiler ausgeforscht

Im Zuge internationaler Ermittlungen konnten Fahnder einen 40-jährigen Pädophilen in der Bundeshauptstadt ausforschen. Am vergangenen Mittwoch führten die Beamten des Landeskriminalamts Wiens auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung seiner Wohnung in Floridsdorf durch. Die Beamten haben dabei eine große Menge an elektronischen Beweismaterialien sichergestellt.