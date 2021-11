Beliebter Treffpunkt der Rankler Urgesteine

Stammgast Reinhard muss sich an diesem Tag allerdings mit einem Most zufriedengeben - und einer Prise Schnupftabak. „Das kommt aber nicht in die Zeitung“, protestiert die Wirtin. „Das muss in die Zeitung, du hast schließlich alle dazu verleitet“, antwortet der Gast. Die Wirtin lacht, verteilt großzügig ihren Schnupftabak und gibt einen ihrer legendären, nicht ganz druckreifen Sprüche zum Besten. Auf den Mund gefallen ist die 91-Jährige wahrlich nicht - und gerade deshalb ist sie wohl auch so beliebt.