Feuerwehren trainierten Hochwasser-Einsätze

Massiver Starkregen lies den Pegel in der Wulka so weit steigen, dass schwere Überschwemmungen der Gemeinden Oslip und Schützen drohten. Um diese Gefahr abwenden zu können, müssen Dämme mittels Sandsäcke errichtet, Verklausungen entfernt und bestehende Dämme abgedichtet werden. So weit die Übungsannahme. Rund 20 Feuerwehrmitglieder probten bei dieser Übung die Zusammenarbeit im Führungsstab, die Koordination der eingesetzten Hilfskräfte und die Zusammenarbeit mit den Behörden.