Jorginho: Vom Elfer-Helden zur tragischen Figur?

Der Europameister geht punktgleich mit den Eidgenossen in den letzten Spieltag. Am Montagabend kommt es zum Fernduell, Italien tritt in Nordirland an, die Schweiz daheim gegen Bulgarien. Die Italiener weisen noch die um zwei Treffer bessere Tordifferenz auf. Verpassen sie Gruppenplatz eins, dann müssen sie in die Play-offs. Vor vier Jahren hatte Italien in dieser Phase das Ticket für die WM in Russland verspielt.