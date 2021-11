Hamilton: DAS macht ihm bei WM-Aufholjagd Sorgen!

Lewis Hamilton sieht das letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison in Brasilien auf seiner beabsichtigten WM-Aufholjagd nicht als Vorteil! „Es spielt nicht in deine Karten, wenn sie schneller sind“, meinte der Mercedes-Pilot am Donnerstag mit Blick auf die Konkurrenz um WM-Spitzenreiter Max Verstappen im schnellen Red Bull. Das Autódromo José Carlos Pace sei zudem eine der „härtesten Strecken zum Überholen“.