Neue Anzeige im steirischen Umwelt-Krimi

„Wir sehen uns nach Ihrer Berichterstattung in unseren Einwänden gegen die Vorgangsweise im UVP-Verfahren bestätigt“, heißt es etwa in einem an die „Krone“ gerichteten Schreiben zum in Graz geplanten „Autotunnel Josef-Huber-Gasse“. „Bei uns sind aktuell gleich drei Projekte anhängig, die von unseren eigenen Experten der Bezirkshauptmannschaft negativ bescheidet wurden und letztendlich über besagtes Planungsbüro wieder positiv beurteilt von der Abteilung 13 retour gekommen sind“, schreibt uns ein anderer Leser (Namen und Anschriften sind bekannt).