Statt einem Strafzettel gab’s für Autofahrer Licht

„Wir wissen, dass Defekte bei der Lichtanlage zu den häufigsten Mängeln zählen“, sagt Manfred Schöberl, Cheftechniker beim ÖAMTC Oberösterreich. Aus diesem Grund postierten sich Techniker und Polizisten in den vergangenen Tagen an vielbefahrenen Straßen und zogen Fahrzeuge mit defekten Scheinwerfern aus dem Verkehr: „Doch anstelle eines Strafzettels wechselten wir vor Ort das kaputte Lämpchen kostenlos aus“, so Schöberl weiter.