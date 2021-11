Huch! Heidi Klum kuschelt halb nackt fremd

Im Glitzer-BH mit Netzstrumpfhose und in knappen Pantys posiert Heidi Klum gerade auf Instagram. Eng angeschmiegt an einen Kerl - der aber nicht ihr Ehemann Tom Kaulitz ist. Sorgen muss sich der aber angesichts dieses „Liebes“-Postings nicht machen. Denn bei der starken Schulter, an der sich die Model-Beauty da anlehnt, handelt es sich um jene von Starfotograf Rankin.