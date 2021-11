Wintereinbruch legt den Nordosten von China lahm

Ein Mensch kam unter nicht näher genannten Umständen ums Leben. In Tongliao (siehe Video oben) in der Inneren Mongolei schneite es 46 Stunden in Folge - so lange wie seit 1951 nicht, wie das Staatsfernsehen am Freitag berichtete. Straßen waren blockiert, Flughäfen und Schulen wurden geschlossen.