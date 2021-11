Jennifer Aniston: So süß gratuliert sie Paul Rudd

Jennifer Aniston hat ihrem Kollegen Paul Rudd zu seiner Kür zum „Sexiest Man Alive“ gratuliert. „Du alterst nicht, was komisch ist. Aber wir lieben dich trotzdem“, schrieb die 52-Jährige in einer Instagram-Story. Dazu postete sie ein Bild, das die beiden zeigt. In einer weiteren Story schrieb sie: „Das macht mich so glücklich. Wir haben es die ganze Zeit gewusst.“