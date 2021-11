Konsel: Eine Reaktion ist mehrfach Pflicht

Inzwischen kennt man den Gegner genau, jeder weiß, dass die Stärken Israels in der Offensive und die Schwächen in der Defensive liegen. Die richtigen Lehren sollten gezogen worden sein, damit sich eine Blamage nicht zum dritten Mal wiederholt. Auch wenn es in den letzten zwei Spielen des Jahres um nicht mehr viel geht, der Fokus schon auf die Nations League im neuen Jahr gerichtet ist.