ÖFB: Es geht um nichts - und doch um alles!

Teamchef: Franco Foda steht nach der matten WM-Qualifikation in der Kritik, die Spieler betonen stets, hinter ihm zu stehen. Das müssen sie aber auch zeigen, beweisen. Es geht vor allem darum, ob Foda im März noch auf der Bank sitzt, ob die ÖFB-Spitze mit dem, was nun in Klagenfurt geboten wird, zufrieden ist, ob man Foda weiter zutraut, das Team via Play-off zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu führen.