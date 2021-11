ÖFB-Schreck Zahavi lässt Ronaldo hinter sich

Top-Bomber nur daheim

Da kann es sich Teamchef Willi Ruttensteiner gar leisten, Alon Turgeman (Hapoel Haifa) daheimzulassen – obwohl Austria Wiens Ex-Stürmer mit neun Treffern in neun Partien die Schützenliste in Israels Top-Liga anführt! Was auch für Kritik in den Medien sorgte. Ruttensteiner: „Die Plätze im Sturm sind einfach besetzt.“ Eine solche Qual der Wahl hätte Foda wohl auch gerne.