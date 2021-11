Schärfere Corona-Schulregeln in NÖ, OÖ und Tirol

Lehrervertreter sieht akuten Handlungsbedarf

Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) sieht angesichts der hohen Inzidenzen, vieler Ausfälle bei Schülern und Lehrern und immer mehr Impfdurchbrüchen in einigen Bundesländern wie Oberösterreich akuten Handlungsbedarf. „Ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, hier auch entsprechend zu reagieren“, kommentierte er am Donnerstag die verschärften Maßnahmen. Dafür könne man allerdings nicht nur an den Schulen ansetzen, wo es mit der aktuellen Teststrategie eigentlich ein Werkzeug für einen sicheren Betrieb gebe. „Wir müssen alles dafür tun, um das System Schule so stabil zu halten, dass wir weiterhin in Präsenzunterricht bleiben können. Da braucht es auch unterstützende Maßnahmen von außen“, so Kimbergers Appell an die betreffenden Bundesländer.