Doch Lockdown | Politiker-Virus

Am Mittwoch hatten die Landeshauptleute von Oberösterreich und Salzburg noch nichts wissen wollen von neuen Lockdowns in ihren von Corona so schwer betroffenen Bundesländern. Am Donnerstag, als ein neuer Höchststand mit fast 12.000 Neuinfizierten für Österreich gemeldet wurde, verkündete dann zunächst der Oberösterreicher Stelzer, dass ab dem kommenden Montag im Land ob der Enns für Ungeimpfte Ausgangssperren gelten. Nur Wege zur Arbeit, zum Arzt oder zur körperlichen Betätigung sowie Erledigungen zur Abdeckung des täglichen Bedarfs (Stichwort Supermarkt) sind zulässig. Aber auch für Geimpfte kommen neue Einschränkungen, etwa die erweiterte FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Zudem werden alle Veranstaltungen abgesagt - für mindestens drei Wochen. In Salzburg würgte man herum und verkündete dann am Abend ein lächerliches Maßnahmenpaket mit Maskenpflichten, über die die Bürgermeister entscheiden, Alkoholverbot im öffentlichen Raum und Nachtgastro nur am Tisch. Niemand glaubt, dass diese Maßnahmen reichen könnten.