Österreich erleidet in Dänemark ein 48:82-Debakel

Österreichs Basketball-Nationalteam der Frauen ist am Donnerstagabend mit einer deutlichen Niederlage in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2023 (Gruppe F) gestartet! Die ÖBV-Auswahl verlor in Gentofte bei Kopenhagen gegen Dänemark mit 48:82 (27:40). Sigrid Koizar (8) und Julia Köppl (7) waren die besten rot-weiß-roten Scorerinnen.