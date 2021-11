Konkurrenz für Tesla wird immer größer

Rekordquartal für Nio

Doch nicht nur in den USA, auch im Hightech-Land China positionieren sich Herausforderer. Nio, die „chinesische Antwort auf Tesla“ und bereits 65 Milliarden Dollar wert, will bald eine Massenmarke nach Europa bringen. Zuletzt gab es ein Rekordquartal. Ebenso aus China ist Xiaopeng (rund 40 Milliarden Dollar), die bereits in Europa (Norwegen) starteten und Alibaba sowie dem Staatsfonds von Abu Dhabi gehören.