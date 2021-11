Alaba für WM-Play-off „sehr positiv gestimmt“

Die Stimmungslage rund um das österreichische Fußball-Nationalteam ist eine gänzlich andere als bei Real Madrid. Bei seinem neuen Klub wird David Alaba nicht erst seit seinem Traumtor im „Clasico“ gegen den FC Barcelona (2:1) gefeiert. Die schwierige Situation, in der das ÖFB-Team steckt, wollte der 29-Jährige vor dem Heimspiel am Freitag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Klagenfurt gegen Israel nicht überbewerten.