Dafür putzt Erling Haaland sich so heraus

Schwarzer Anzug, Krawatte, stylische Brille - Haaland macht in seinem festlichen Outfit durchwegs eine gute Figur! Man könnte fast meinen, Haaland selbst trete vor den Altar - doch dem war natürlich nicht so. Der Grund für den festlichen Auftritt war die Taufe seines Neffen (Sohn seiner Schwester Gabrielle), für die sich die ganze Familie in Norwegen versammelte.