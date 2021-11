Fall Eitan: 2 Haftbefehle gegen Großvater erlassen

Der Antrag dafür wurde von der Staatsanwaltschaft der lombardischen Stadt Pavia gestellt, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Mittwoch. In Pavia lebt die Tante väterlicher Seite des Kindes, die in Italien das Fürsorgerecht für den Buben erhalten hatte, nachdem dessen Eltern, ein jüngerer Bruder und die Urgroßeltern des Buben bei dem Seilbahnunglück ums Leben gekommen waren.