Männer verschenken Lebensjahre

„Er“ gilt als Bewegungs- und Vorsorgemuffel

Ein weiterer negativer Faktor ist mangelnde Bewegung. Nur gut die Hälfte der Männer erfüllt die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von mindestens 150 Minuten körperlicher Aktivität pro Woche. Übergewicht ist meist die Folge: Lediglich 44% der männlichen Österreicher galten im Jahr 2014 als normalgewichtig, 39% hatten Übergewicht, und 16% waren als adipös einzustufen, 1% untergewichtig. Zu den größten Gesundheitsgefahren zählen Rauchen und Alkohol. 27% der Männer greifen täglich zum Glimmstängel, 52% „gönnen sich“ mehrmals wöchentlich Bier, Wein etc. Arztbesuche stehen selten am Programm. Im Jahr 2014 haben 13% der über 18-Jährigen an einem Gesundheitscheck teilgenommen. Dabei ist Vorsorge wichtig, um bösartige Krankheiten wie etwa Prostatakrebs frühzeitig zu erkennen. Tumoren an diesem Organ bleiben meist lange unbemerkt und werden erst erkannt, wenn Beschwerden auftauchen.