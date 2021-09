LIVE ab 20.45 Uhr: Israel gegen Österreich

Kritik an der Leistung vom Mittwoch konnte Foda nur bedingt nachvollziehen. „Jeder glaubt, okay, wir spielen gegen Moldau, da musst du 5:0 gewinnen, und alles darunter wird kritisch bewertet. Damit müssen wir leben. Dass nicht alles gut war, wissen wir selbst“, erklärte der frühere Sturm-Graz-Meistermacher und nahm so manchen seiner Spieler in der Pflicht. „Vielleicht hat bei dem einen oder anderen die letzte Ernsthaftigkeit gefehlt, das haben wir intern besprochen.“