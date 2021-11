Corona-Politik: Haberlander sieht keine Fehler

Neues Impfangebot

Dann seien in Beratung mit den Expertinnen und Experten frühzeitig eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt und eben vergangene Woche auch schon strengere Regeln als vom Bund verordnet worden, was das Thema 2,5G bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrifft. Bei den Impfungen schaue man ebenso auf die Zahlen. Oberösterreich habe in dieser Kalenderwoche 121.000 Impfdosen bestellt. Das sei so viel wie noch niemals zuvor im Rahmen der vergangenen Wochen und Monate. Es werde eine Impfaktion bei den Krankenhäusern gestartet, wo um die 11.000 Oberösterreicher geimpft werden.