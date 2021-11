Salzburg: Haftstrafe für ignoranten Corona-Sünder

Der Angeklagte will nicht gewusst haben, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Einen Quarantäne-Bescheid der Behörde will er laut eigener Aussage auch nicht erhalten haben. Aber: Laut Gericht hat ihn sein Flüchtlingsbetreuer darüber informiert und angewiesen, zu Hause zu bleiben. Doch der dreifach vorbestrafte Pakistani verließ trotzdem die Flüchtlingsunterkunft und setzte sich in den Zug nach Wien.