Die Sprache ist etwas Wundervolles. Man kann Geschichten erzählen, berichten, informieren, interpretieren, beschreiben, Bilder schaffen und vieles mehr. Gerade in der politischen Kommunikation scheinen Metaphern immer beliebter zu werden, da werden oft schwulstige Begriffe und hinkende Vergleiche strapaziert, statt einfach einmal kurz und prägnant zu sagen, was Sache ist. Bundeskanzler Alexander Schallenberg meint in Bezug auf die Corona-Pandemie etwa gern, dass wir diese noch nicht im Rückspiegel haben. Ein simples „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“ hätte es auch getan. Aber das widerspricht wohl zu offensichtlich den Aussagen seines Amtsvorgängers, der Corona ja mehrmals für beendet erklärt hatte.