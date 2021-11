Yoga und Rückenfit für zu Hause zum Mitmachen

Yoga für daheim

Die Expertin vom Fitness- und Yogaclub Atlantis versteht es mit ihrer besonderen Ausstrahlung, Menschen dafür so zu begeistern, dass auch die Besucher vor der Bühne sofort mitmachen. Aber auch zu Hause kann man diesmal live dabei sein. Die Vorträge der „Krone“-Gesundheitslounge in der Messehalle 1 werden live gestreamt. Michaela Gussnig ist am Samstag, 13. 11., um 10 Uhr und am Sonntag, 14. 11., um 13 Uhr mit ihrem mitreißenden Programm „Das ist Yoga!“ dabei. Es lohnt sich wirklich, auf krone.at/kaernten reinzuklicken.