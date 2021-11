Rückenfit in der „Krone“-Gesundheitslounge

Rückenfit-Workshop

Was man also tun muss, um seinen Rücken gesund zu halten, darüber informiert Hannelore Kimeswenger (Heilmasseurin, Sporttherapeutin, Gesundheitspädagogin) am Samstag, 13. 11., ab 15 Uhr in der „Krone“-Gesundheitslounge in der Messehalle 1. Ihr Workshop „Power for your bones – Rückenfit“ gehört schon lange zum fixen Bestandteil zahlreicher Gesundheitsmessen. Ihr Vortrag wird zudem zum Mitmachen animieren.