MKW beginnt in Haag noch heuer mit Rekord-Projekt

So läuft derzeit in Weibern die Fertigstellung der Halle G, in die ein Rohmateriallager kommt. „Damit schaffen wir mehr Platz für die Produktion in unserer Oberflächen- und Metalltechnik“, sagt Niederndorfer. Direkt danach rollen in Haag am Hausruck die Bagger an, wo das Firmenareal ab Dezember gleich um 3500 Quadratmeter erweitert wird. Ein Schritt, der zugleich auch die Modernisierung für das Kanten, Schweißen und Richten von Blechen ermöglicht.