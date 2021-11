Mann saß mit Verletzungen 54 Stunden in Höhle fest

Es ist nahezu ein Wunder, das sich in einer Höhle nahe der Ortschaft Penwyllt in Wales am Wochenende ereignete: Nachdem ein Mann versucht hatte, die Höhle Ogof Ffynnon Ddu zu durchqueren, zog er sich am Samstag Verletzungen an Kiefer, Bein und Wirbelsäule zu. Erst Montagabend, rund 54 Stunden später, konnte der Verletzte aus dem 62 Kilometer langen Höhlensystem befreit werden.