Zweiter Geburtstag: „Finja“ feierte mit Lachstorte

„Finja hat sich mittlerweile zu einem stattlichen Teenager entwickelt. Sie wiegt bereits 185 Kilogramm. Kaum zu glauben, dass sie bei ihrer Geburt vor zwei Jahren nur rund 500 Gramm wog und so groß wie ein Meerschweinchen war“, so der Tiergartendirektor. Hinsichtlich Größe kommt die große Kleine bereits recht nahe an ihre Mama heran, doch „Nora“ ist „Finja“ in Sachen Gewicht noch etwas voraus, nämlich noch rund 70 Kilogramm.