Drei Brände gelegt: 18-Jähriger unter Verdacht

Die unheimliche Zündlerserie begann am 30. Oktober, als ein Holzstoß in Traberg in Flammen aufging. Laut den Ermittlungen war Benzin verwendet worden. Sie setzte sich am 1. November, dem Allerheiligentag, fort, als gegen 22.30 Uhr am gegenüberliegenden Ortsende ein altes Wirtschaftsgebäude angezündet wurde. Später wurde ein wirres Bekennerschreiben gefunden. Am Montag, um 4.23 Uhr, loderten bei dem Bauernhof erneut die Flammen. Diesmal war ein Anhänger angezündet worden.