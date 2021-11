Richter und Allen sehr stolz: Kinder räumen ab!

Kate Allen, 2004 in Athen Olympiasiegerin im Triathlon, klopfte bei den Österreichischen Kunstturn-Jugendmeisterschaften in Innsbruck Anja Richter - vierfache Olympiateilnehmerin im Wasserspringen - von hinten auf die Schulter, lachte: „Hey, wir kennen uns aus Athen. Was machst du denn hier?“ Es stellte sich heraus, dass die früheren Spitzensportlerinnen aus dem gleichen Grund in der Halle waren.