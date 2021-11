Gastronomie trotz Coronakrise optimistisch

Aufbruchstimmung war am Wochenende deutlich spürbar. Das Who’s Who der Gastro-, Tourismus- und Hotellerie-Szene traf sich gemeinsam in Salzburg zum Austausch. Die „Alles für den Gast“ Fachmesse, sowie das „Einfach Leben Forum“ boten Plattformen zur Perspektiv-Auslotung – mit erstaunlich positiver Bilanz.