„Christkindlmarkt gehört dazu“

„Weihnachten ohne den Salzburger Christkindlmarkt, ist kein richtiges Weihnachten.“ Und doch war dies im letzten Jahr traurige Realität. 2021 aber jst der geliebte Weihnachtsmarkt zurück und erstrahlt im alten Glanz. An diesem Wochenende packen alle Standler fest mit an, dann kann der Markt, trotz Corona-Einschränkungen, am 18. November feierlich eröffnet werden.