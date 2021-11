Schädel von Frühmenschen-Kind in Höhle entdeckt

Einen sensationellen Fund haben jetzt Forscher in einer Höhle in Südafrika gemacht. Sie entdeckten den fossilen Schädel eines Kindes einer frühen Menschenart namens Homo naledi, die unglaubliche 250.000 Jahre alt sind. Gefunden wurde er in der Rising Star Cave, rund 50 Kilometer nordwestlich von Johannesburg, in einem abgelegenen Teil der Höhle.