Eltern mit Baby als „Komplizen“ auf Diebstour

Über 3000 Euro Schaden

Durch weitere intensivere Befragungen konnten die alarmierten Polizisten ermitteln, dass in dem Sparmarkt in der Dragonerstraße in den vergangenen beiden Monaten bereits mehrere ähnliche, noch nicht angezeigte Diebstähle von Whiskeyflaschen vorgekommen waren. Insgesamt beläuft sich die Schadensumme derzeit auf 3115 Euro. Auch in einem weiteren Einkaufsmarkt, dem Eurospar in der nahen Schmierndorferstraße im Stadtteil Vogelweide war seit September Whiskey um ca. 3000 Euro verschwunden.