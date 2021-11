Vorarlberg RUFC geht ungeschlagen in den Winter

Eigentlich sollte der Vorarlberger RUFC am Samstag zum letzten Spiel vor der Winterpause antreten. Doch der Gegner FT Jahn Landsberg musste aufgrund von Spielermangel in den eigenen Reihen passen. Für Spielertrainer Tom Wright und Co. ist die Verschiebung zu verschmerzen, da sie in der Hinrunde sowieso schon gegen alle Teams in der Verbandsliga Bayern Süd einmal gespielt haben. Und das sogar unerwartet erfolgreich.