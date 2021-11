„Corona-Impfung ist einziger Weg aus der Pandemie“

4087 aktive Coronafälle gab es mit Stand Donnerstagvormittag in Tirol. In den vergangenen 24 Stunden wurden 586 Neuinfektionen verzeichnet. Am kommenden Montag treten verschärfte Maßnahmen in Kraft - bereits ab Freitag gibt es eine Ausreisetestpflicht für die Bezirke Landeck und Reutte. Aufgrund der aktuellen Entwicklung appellieren Land und Experten einmal mehr: „Lasst euch impfen!“