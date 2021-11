Neue Landesrätin zupft den politischen Dreiklang

Auch im Regierungsbüro, das sie von Amtsvorgänger Max Hiegelsberger übernommen hat, wird sie – optisch – wenig ändern: „Nur ein paar neue Bilder aufhängen“, sagt sie. Ihr Hauptziel im inhaltlich sehr breit aufgestellten Ressort: „Alles tun, um eine hohe Anzahl und Vielfalt von landwirtschaftlichen Betrieben in unserem Bundesland zu erhalten.“ Und diese Betriebe wirtschaftlich und bei den Einkommen zu stärken: „Es gilt, Wertschätzung in Wertschöpfung umzuwandeln“. Also die von der Pandemie beflügelte Hinwendung der Menschen zu regionalen Lebensmitteln für die Bauern auch in entsprechende Erträge umzuwandeln. „Denn die steigenden Kosten in der Landwirtschaft sind schon ein gewisser Schraubstock.“