Ritsch macht in der Abhör-Affäre einen Rückzieher

Von einer Anzeige, die sich offenbar auf das Aufnehmen und Vorführen von Telefongesprächen bezieht, will Ritsch erst durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch erfahren haben. Mehrere Aussprachen brachten über Wochen nicht die gewünschte Beruhigung. Ritsch, der sich in Folge der Affäre aus den Funktionen in der Landespartei zurückzog, bot an, die Ermächtigung zur Strafverfolgung zurückzuziehen, wenn sich Hopfner entschuldigen würde, was dieser aber ablehnte. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf und beantragte die Aufhebung der parlamentarischen Immunität für Hopfner. Die Rücknahme der Ermächtigung sei bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch bisher nicht eingetroffen, komme diese aber, werde das Verfahren eingestellt, so Staatsanwaltschaftssprecher Heinz Rusch am Donnerstagvormittag zur APA.