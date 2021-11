Der Baby-Boom in Siegendorf sorgt für große Freude

Der Kindersegen in seiner Gemeinde sorgt auch für Freude bei Bürgermeister Rainer Porics. „Bis jetzt sind es 31 Babys, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Bis Jahresende könnten noch weitere dazukommen“, so Porics. Er rechnet damit, dass es heuer um die Hälfte mehr Nachwuchs in Siegendorf geben wird als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.