Loft-Wohnungen und Kunst im Autopalast

„Der rote Panda war der Wunsch von einem Anrainer“, erklärt die Graffitikünstlerin. In Salzburg-Schallmoos haben verganges Wochenende junge Künstler Teile des Salzburger Autopalasts gestaltet. Alles erlaubt und mit dem Eigentümer abgesprochen. Die Polizei schaute dennoch zweimal vorbei, was hier vor sich ging. Seit über 90 Jahren ist der Autopalast in der Bayerhamerstraße eine beliebte Parkgarage. Vor allem Anrainer und Berufspendler parken hier zentrumsnah. Ab 2023 soll sich das vorerst einmal ändern.