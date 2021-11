Faszinierend ohne große Dirigenten-Gesten

Mit dem romantischen Adagio in Fis-Dur aus seiner unvollständigen 10. Sinfonie erreichte Gustav Mahler den Gipfel seiner hochemotionalen Gefühlswelt in musikalisch auskomponierter Vollständigkeit. Beim Konzert im Brucknerhaus betrat man mit Zubin Mehta phasenweise musikalisches Neuland durch chromatische Harmonik und dissonante Tonklänge mit kompakten Höhepunkten in den Registern der Blechbläser oder höchsten Streicherlagen.