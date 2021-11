Nicht wegsehen: Wir alle können etwas tun

Mit Kopfpolster am Gesicht bewusstlos gewürgt, Frau und Kinder geschlagen und mit dem Umbringen gedroht. Motiv: Eifersucht. Kein Einzelfall. Gewalt in der Partnerschaft/Familie ist kein schönes Thema. Aber ein wichtiges. Deshalb widmen wir uns heute dieser Problematik in vielen Aspekten. Wir haben mit Psychologen und Expertinnen gesprochen, was Opfer, Zeugen oder Wohnungsnachbarn tun können. Wo es Hilfe und Beratung gibt. Vor allem aber: Was können wir, was kann der Gesetzgeber und die Gesellschaft tun, damit es erst gar nicht zu Übergriffen und Gewalt aller Art kommt. Übrigens: Nicht nur Männer sind Täter und Frauen die Opfer. Manchmal ist es auch umgekehrt. Alles dazu und viele andere spannende Berichte lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien