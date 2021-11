Sturm-Gegner: Größter steht geduldig in Reihe zwei

Bei Topklubs gefragt

Gefallen an einer Verpflichtung wurde zuletzt Mönchengladbach nachgesagt, als die Borussia einen Nachfolger für Marco Rose suchte. Und immer, wenn Bayern München einen neuen Trainer sucht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Name Xabi Alonso in den Gazetten auftaucht. Dem Spanier ist bewusst, dass sein Name auch bei Topklubs gefragt sein könnte, aktuell will er aber nicht weg. „Ich weiß nicht, wie lange ich hierbleibe, oder ob ich überhaupt gehe, aber aktuell bin ich glücklich. Ich mag, was ich tue.“ Und die Klubführung mag, was Alonso in seinem zweiten Jahr gelungen ist: Unter seiner Anleitung ist die zweite Mannschaft erstmals seit über 60 Jahren wieder in die Segunda Divison, die zweite Liga, aufgestiegen.