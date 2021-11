Eine ganze Region verspürt die Vorfreude

Die Freude auf etwas Kommendes, etwas zu Erwartendes. So definiert der Duden Vorfreude. Was ist das zu Erwartende, auf das ich mich gerade freue? Es ist Skirennsport auf höchstem Niveau, der Kampf Frau gegen Frau, Mann gegen Mann und heuer endlich auch die großartige Stimmung im Ziel. Vorfreude verspüre nicht nur ich, wenn ich an das Weltcupwochenende in Lech-Zürs denke. Vorfreude verspürt eine ganze Region, ein ganzes Land. Athleten, Zuschauer, Organisatoren, freiwillige Helfer. Und vor allem unser Skinachwuchs. Die Idole der Kids live, hautnah, hier bei uns in Vorarlberg. Ein Foto mit Katharina Liensberger, ein Autogramm von Henrik Kristoffersen. Motivation pur.