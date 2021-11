Hassfigur tröstet LASK nach bitterer Niederlage

Sieben der letzten zehn Liga-Spiele verloren, erstmals seit Mai ’18 vier in Serie. Trotzdem erinnerte der LASK in den ersten 35 Minuten in Wien an erfolgreiche Zeiten: Intensiv und giftig agierte man. Damit unangenehm. Dies aber gegen eine in dieser Phase unterirdisch spielende Rapid-Elf, ehe die Linzer trotz Goigingers 1:0 (17.) in alte Muster verfielen. Was allen voran für die Harmlosigkeit vorm Tor galt, mit der der LASK eher ein Kandidat für den Friedensnobelpreis ist als für eine Top-Platzierung in der Bundesliga In der man aber langsam eine Siegesserie braucht, um sich noch in die Top-6 zu schießen.