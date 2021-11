Aufregung in Grundlsee: Doch, „Wolf“ war ein Hund

„Ich hab zuerst meinen Augen gar nicht getraut!“ Eine unvergessliche Begegnung hatte am Montag kurz nach Mitternacht eine Obersteirerin, als sie ihren Sohn von einem Fest abholte. Bei einem Rastplatz in Grundlsee stand, wie zunächst alle dachten, ein Wolf an der Straße, „er schnupperte am Fahrbahnrand, wirkte überhaupt nicht aggressiv oder aufgeregt“, so die Steirerin, die geistesgegenwärtig ihre Handykamera zückte.