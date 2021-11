Fahrlässig? Kritik an ungetesteter Schul-Rückkehr

Dass die Schul-Testungen nicht der Hauptgrund für die vielen positiven Corona-Fälle sind, wie Skeptiker behaupten, bewiesen die Herbstferien. Denn just in der Woche, wo die Schüler in Österreich frei hatten, explodierten die Erkrankungszahlen. Am Mittwoch geht es an den Schulen wieder los - das Bangen bei Eltern und Lehrern ist groß. Droht eine Quarantäne-Welle und wurde der Schul-Neustart nach den Herbstferien bestmöglich vorbereitet?